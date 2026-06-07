Anamız Var 2 filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Peki, Anamız Var 2 filminin konusu ne? Anamız Var 2 filminin oyuncuları kim?

ANAMIZ VAR 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Anamız Var 2, babasının yeniden evlenmesine karşı çıkan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Sibel ile Oğuz evlilik hayali kuran iki gençtir. Ancak Sibel’in annesi Semra Hanım’ın vefat etmesi gençlerin beklemesine neden olur. Aradan geçen 6 aydan sonra artık Sibel ve Oğuz’un evlenmesine bir mani kalmaz. Bu haber Ülfet’i sevindirirken Firdevs’in canının sıkılmasına neden olur. Ülfet’in istediği kızı almasını istemeyen Firdevs, bu durumu engellemenin yolunu arar. Bu sırada Sibel’in babası Kamil’in evlenmek istediğini duyan Firdevs, Kamil ile evlenebilmek için plan yapmaya başlayan. Firdevs, ince ince işlediği plan sayesinde, Sibel ile Oğuz evlenmeden önce Kamil ile evlenmeyi başarır. Bu evlilik mahallede ve civar ilçelerde büyük bir etki yaratır. Ama en çok etkilenen Kamil’in kızı Sibel’dir. Babasının yaptıklarına bir türlü anlam veremeyen Sibel, bu evliliğe karşı çıkmak için her şeyi yapsa da sonunda kabullenmekten başka yapacak bir şeyi kalmaz.

ANAMIZ VAR 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Füsun Demirel

Alper Saldıran

Tuğçe Kurşunoğlu

Suzan Aksoy

ANAMIZ VAR 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Anamız Var 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 1.7 olarak belirlendi.