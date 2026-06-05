Christopher Nolan'ın yeni filmi 'Odyssey' 17 Temmuz'da vizyona girecek

Oscar ödüllü yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen yeni filmi "Odyssey", 17 Temmuz'da dünya genelinde sinemaseverlerle buluşacak.

Film, Antik Yunan edebiyatının en eski ve en önemli eserleri arasında yer alan "İlyada" ve "Odisseia" destanlarının yazarı olarak kabul edilen Yunan şair Homeros'un klasik destanını ilk kez IMAX formatında beyazperdeye taşıyacak.

Dünyanın farklı noktalarında yeni nesil IMAX film teknolojisi kullanılarak çekilen yapım, mitolojik aksiyon türünde izleyici karşısına çıkacak.

Filmin oyuncu kadrosunda Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya ve Charlize Theron yer alıyor.

Senaryosunu kaleme alan Christopher Nolan, filmin yönetmenliğine de imza attı. Ayrıca filmin yapımcılığını Emma Thomas ile birlikte Nolan gerçekleştirdi. Filmin yürütücü yapımcılığını ise Thomas Hayslip üstlendi.