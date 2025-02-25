Yayınlanma: 25.02.2025 - 10:04

Güncelleme: 25.02.2025 - 10:04

Derya Şensoy hakkında geçtiğimiz günlerde oyuncu Yağız Can Konyalı ile aşk yaşadığına dair iddialar ortaya çıkmıştı. Şensoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çıkan haberleri doğruladı. Peki, Yağız Can Konyalı kimdir, kaç yaşında, nereli? Yağız Can Konyalı dizi ve filmleri

YAĞIZ CAN KONYALI KİMDİR?

Aslen Trabzon'lu olan Yağız Can Konyalı, 20 Eylül 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü mezunu Yağız Can Konyalı, oyunculuk kariyerine 2006 yılında İlk Aşk filmi ile adım attı. 2015'te rol aldığı Takım: Mahalle Aşkına filmi sayesinde Altın Portakal Film Festivali Jüri Özel Ödülü'nü kazandı. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde de rol alan Konyalı, bu dizide Aydın karakterini canlandırdı. 2015 yılında FOX'ta yayımlanan ve başrollerde Ezgi Eyüboğlu ile Kaan Yıldırım'ın yer aldığı gençlik dizisi Adı Mutluluk'ta da rol alan Yağız Can Konyalı, bu dizide ise Zeki karakterini canlandırdı. 2017-2019 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Bizim Hikaye dizisinde Rahmet Elibol karakterini canlandırdı.

YAĞIZ CAN KONYALI'NIN ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2019 - Aşk Ağlatır (Rüzgar) (TV Dizisi) 2017-2019 - Bizim Hikaye (Rahmet) (TV Dizisi) 2016 - Ateş (Sinema Fimi) 2015 - Takım: Mahalle Aşkına (Sinema Filmi) 2015 - Adı Mutluluk (Zeki) (TV Dizisi) 2013 - Kor (Kısa Film) 2010-2013 - Öyle Bir Geçer Zaman Ki (Aydın) (TV Dizisi) 2006 - İlk Aşk (Alp) (Sinema Filmi)