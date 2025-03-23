Annem Ankara dizisinin final bölümü ne zaman? Annem Ankara dizisinin final bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu?

Yayınlanma: 23.03.2025 - 22:11

Güncelleme: 23.03.2025 - 22:11

Senaryosu Başak Angigün tarafından kaleme alınan dizinin yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Annem Ankara’nın başrollerini Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor. Annem Ankara dizisinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediliyor. Peki, Annem Ankara dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Annem Ankara dizisinin yeni bölümünde ne olacak, son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Annem Ankara dizisinin final bölümü 23 Mart Pazar Kanal D ekranlarındaki yerini alacak.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zuhal ve Hasan, tam rahat nefes alacakken Burak’ın itirafı her şeyi karıştırmıştır. Üstelik bu kez hiç suçunun olmadığı bir olayla itham edilmektedir. Şimdi onlara düşen, her şeyi bir kenara bırakıp beraberce oğullarının suçsuz olduğunu kanıtlamaktır.

Zuhal artık kendi hayatını kurmaya kararlıdır. Bu uğurda yapılacak ilk şey, evi kiracıdan kurtarmaktadır. Bunun için tüm aile seferber olur. Öte yandan Hasan da oğullarını ve Güneş’i tekrar kazanmak, onlara “baba” olabilmek için büyük bir savaş vermektedir.

Birliktelikleri pek çok fırtınalardan geçmiş, badireler atlatmış ve onlara üç çocuk hediye etmiş Zuhal ve Hasan’ı bir dönüm noktası beklemektedir. Hem kendileri için hem de çocukları için bir arada kalabilmek, tekrardan aynı çatı altında bir aile olabilmek mümkün müdür?

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Burak’ın kaçırılması Zuhal’i mahveder. Bir an önce oğluna kavuşmak için emniyet ve adalet güçlerini seferber eder. Bir yandan da kendisini her şeyden sorumlu tutan Hasan’ın içeriden çıkması için son kozunu oynayacaktır.

Güneş, yeni öğrendiği gerçekle alt üst olan hayatının hesabını sormak için bir an önce Hasan ile yüzleşmek istemektedir. Diğer taraftan Suphi de Mesude’den asla vazgeçmeyeceğini belirtir ve sürpriz bir hamleye girişir.

Hasan dışarı çıkınca kendisini cevaplanması gereken soru ve sorunların içerisinde bulur. Bunlardan en ağırı Burak ile yapmak zorunda olduğu konuşmadır. Henüz aralarındaki hiçbir şey düzelememişken Burak’ın verdiği ani karar, Zuhal ve Hasan’ı da onun arkasından sürükleyecektir. Bunun dönüşü olmayan bir yolun başlangıcı olduğundan habersizdirler.