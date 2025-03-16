ATV'nin iddialı dizisi apar topar final yapıyor!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 09:46

Güncelleme: 16.03.2025 - 09:49

Son dönemde birçok dizinin düşük izlenme oranları nedeniyle erken final yapması dikkat çekerken, Zembilli de bu yapımlar arasına katıldı.

Holding, Annem Ankara, Siyah Kalp gibi dizilerin ardından ATV’nin Üs Yapım imzalı projesi de izleyicisine veda etmeye hazırlanıyor.

Süreyya Yaşar Önal’ın yapımcılığını üstlendiği dizinin 15.bölüme ulaşamadan ekran yolculuğunu tamamlayacağı öğrenildi.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, 11. bölümü yayınlanan Zembilli, beklenen reyting başarısını gösteremediği için 13. bölüm itibarıyla final yapacak.

ZEMBİLLİ DİZİSİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Senaryosu ve hikayesi Fatih Özcan’a, proje tasarımı ise Cemil Yavuz’a ait olan dizinin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu.

İzmir Birgi’de çekilen yapımın başrollerinde Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu ve Özgür Cem Tuğluk gibi isimler yer alıyordu.