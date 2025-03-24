Yayınlanma: 24.03.2025 - 21:04

Güncelleme: 24.03.2025 - 21:04

Başak Angigün'ün senaristliğini üstlendiği Faruk Teber'in yönetmen koltuğunda oturulduğu Annem Ankara dizisinin final bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Annem Ankara final mi yaptı? Annem Ankara dizisi bitti mi? İşte ayrıntılar...

ANNEM ANKARA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Annem Ankara dizisi 23 Mart Pazar Kanal D ekranlarında yerini alacak 15. bölümü ile ekranlara veda etti.

ANNEM ANKARA DİZİSİNİN FİNALİNDE NE OLDU?

Zuhal ve Hasan, tam rahat nefes alacakken Burak’ın itirafı her şeyi karıştırmıştır. Üstelik bu kez hiç suçunun olmadığı bir olayla itham edilmektedir. Şimdi onlara düşen, her şeyi bir kenara bırakıp beraberce oğullarının suçsuz olduğunu kanıtlamaktır.

Zuhal artık kendi hayatını kurmaya kararlıdır. Bu uğurda yapılacak ilk şey, evi kiracıdan kurtarmaktadır. Bunun için tüm aile seferber olur. Öte yandan Hasan da oğullarını ve Güneş’i tekrar kazanmak, onlara “baba” olabilmek için büyük bir savaş vermektedir.

Birliktelikleri pek çok fırtınalardan geçmiş, badireler atlatmış ve onlara üç çocuk hediye etmiş Zuhal ve Hasan’ı bir dönüm noktası beklemektedir. Hem kendileri için hem de çocukları için bir arada kalabilmek, tekrardan aynı çatı altında bir aile olabilmek mümkün müdür?