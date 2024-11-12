Anonim dizisinin konusu ne? Anonim dizisinin oyuncuları kim?

Anonim dizisi izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Anonim dizisinin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Anonim dizisinin konusu ne? Anonim dizisinin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Anonim dizisinin konusu ne? Anonim dizisinin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.11.2024 - 22:52

Türk televizyonlarının fenomen dizisi Leyla ile Mecnun'un yıldız isimleri Ali Atay ve Serkan Keskin'i tekrardan bir araya getiren Anonim dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Anonim dizisinin yönetmen koltuğunda Olgu Baran Kubilay oturuyor. Filmin senaristliğini Ali Atay üstleniyor. Peki, Anonim dizisinin konusu ne? Anonim dizisinin oyuncuları kim? 

ANONİM DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizi, dünya tarihindeki garip gelenekler gu¨nu¨mu¨zde yas¸ansaydı ne olurdu sorusunu takip ediyor.

ANONİM DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ali Atay

Serkan Keskin

Mehmet Özgür

İlyas Özçakır

İdil Sivritepe

Deniz Cengiz

Ceren Taşcı

ANONİM DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Anonim dizisi 22 Kasım'dan itibaren cuma günleri Exxen'de ekranlara gelecek. 


Etiketler: #anonim dizi #Ali Atay #Serkan Keskin #Exxen

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