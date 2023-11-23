Yayınlanma: 23.11.2023 - 19:10

Güncelleme: 23.11.2023 - 19:10

Öykü Karayel ve İlker Kaleli'yi ilk kez bir araya getiren Arak dizisinin ilk görüntüleri paylaşıldı. İzleyiciler dizinin konusunu ve ne zaman yayımlanacağı merak etti. Peki, Arak dizisi konusu ne? Arak dizisi oyuncuları kim? Arak dizisi ne zaman başlayacak? Arak dizisi nerede yayımlanacak?

ARAK DİZİSİ KONUSU NE?

Arak dizisi, 1998 yılında yaşanan bir cinayetin ardından yolları kesişen iki ailenin çocuklarının aşkını konu alıyor. Akay (Kara), babasının işlediği cinayet yüzünden yıllarca hapiste kalmış, çıktıktan sonra ise kendini hırsızlık yaparak geçindiren bir adamdır. Zeynep ise cinayetin mağdur ailesinin kızıdır. Babasının ölümünden sonra annesiyle birlikte zorluklarla mücadele eden Zeynep, bir bankada çalışmaktadır. Akay ve Zeynep’in yolları bir soygun sırasında kesişir. Aralarında tutkulu bir aşk başlar. Ancak aşkın önünde büyük bir engel vardır: Yıllar önceki o kara gece. Akay ve Zeynep, gerçekleri öğrendiklerinde ne yapacaklardır? Aşklarını sürdürebilecekler midir?

ARAK DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler oturuyor.

ARAK DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Arak dizisi, yakında Show TV’de izleyiciyle buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Ancak dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Yayın tarihinin ise Aralık ayının ilk veya ikinci haftası Pazar veya Çarşamba günü yayınlanması bekleniyor.