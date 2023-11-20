Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi nerede çekiliyor? Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin oyuncuları kim, konusu ne?

Yayınlanma: 20.11.2023 - 20:03

Güncelleme: 20.11.2023 - 20:03

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, Akli Film imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın kaleme aldığı, ilk bölümü 13 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan, tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir.



KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ'NİN OYUNCULARI KİM?



Asırlar önce, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşımaya hazırlanan dizide Uğur Güneş, Dilin Döğer, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı isimler eşlik ediyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme alıyor.

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ 1.BÖLÜM ÖZETİ

Haçlı istilalarının İslam Alemini kasıp kavurduğu 12.yy da Müslümanlar arasındaki birlik ve düzen bozulmuş, başta mukaddes şehir Kudüs olmak üzere birçok İslam toprağı Haçlıların eline geçmiştir. Selahaddin, “Cihana adalet Kudüs’e hürriyet” anlayışıyla yetişmiş, bu uğurda Haçlılar ile cenk eden Zengi Devleti himayesindeki Serhad Gazileri’nin başıdır. Tapınak Şövalyeleri, Kudüs’ün kilidi olan Askalan şehrini kuşatırlar. Askalan düşerse Kudüs güçlenecek, Zengi toprakları da tehlike altında olacaktır. Selahaddin buna engel olmak için Askalanlılar’a yardım etmek ister. Fakat büyük bir sorun vardır: Askalanlılar, Zengilere düşmandır. Bu sebeple devlet divanından Selahaddin’e izin çıkmaz. Fakat Selahaddin divan kararına rağmen Askalanlılar’a yardıma gider. Selahaddin’i şimdi zorlu engeller bekliyordur. Bu zorlu savaşın ortasında Askalan emirinin kızı Süreyya ile aralarında sevda kıvılcımı tutuşur. Fakat bu savaşta birlik olsalar da ikisi de düşman taraftadır. Yüreklerine düşen sevda kıvılcımı büyüyecek midir yoksa bu savaş düşmanlıkları daha da mı alevlendirecektir? Selahaddin, Askalan’ı kurtarıp hedefine ulaşabilecek midir? Devletin ve sultanın emrini çiğneyip Askalan’a gittiği için cezalandırılacak mıdır?

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi Kocaeli ilinin Gebze ilçesinde çekilmektedir.