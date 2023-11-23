Napolyon filmi konusu ne? Napolyon filmi oyuncuları kim? Napolyon filmi ne zaman vizyona girecek?
Ünlü yönetmen Ridley Scott'ın imzasını taşıyan ve Fransız imparatoru Napolyon Bonapart hakkındaki biyografik filmin ne zaman vizyona gireceği merak ediliyor. Peki, Napolyon filmi konusu ne? Napolyon filmi oyuncuları kim? Napolyon filmi ne zaman vizyona girecek?
Alien Serisi, Blade Runner, Gladyatör ve Hannibal gibi filmlerin usta yönetmeni Ridley Scott'ın yeni filmi "Napoleon"un ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Peki, Napolyon filmi konusu ne? Napolyon filmi oyuncuları kim? Napolyon filmi ne zaman vizyona girecek?
NAPOLYON FİLMİ KONUSU NEDİR?
Napoleon, Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden, Fransa İmparatoru'na yükselişinin hikayesini konu ediyor. Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanılan filmde, aynı zamanda Napolyon’un Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniliyor. Film, Napolyon Bonapart'ın ünlü savaşlarını, amansız hırsını ve olağanüstü bir lider ve savaş vizyoneri olarak inanılmaz stratejik zekasını gözler önüne seriyor.
NAPOLYON FİLMİ OYUNCULARI KİM?
Joaquin Phoenix
Vanessa Kirby
Tahar Rahim
Rupert Everett
Paul Rhys
Mark Bonnar
Ben Miles
Ludivine Sagnier
NAPOLYON FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?
Ridley Scott’un yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix’in oynadığı “Napolyon” filmi 23 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.
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