Yayınlanma: 23.11.2023 - 18:05

Güncelleme: 23.11.2023 - 18:05

Alien Serisi, Blade Runner, Gladyatör ve Hannibal gibi filmlerin usta yönetmeni Ridley Scott'ın yeni filmi "Napoleon"un ne zaman vizyona gireceği araştırılıyor. Peki, Napolyon filmi konusu ne? Napolyon filmi oyuncuları kim? Napolyon filmi ne zaman vizyona girecek?

NAPOLYON FİLMİ KONUSU NEDİR?

Napoleon, Napolyon Bonapart'ın sıradan bir askerden, Fransa İmparatoru'na yükselişinin hikayesini konu ediyor. Napolyon’un zekasına, komutanlık ettiği savaşlara odaklanılan filmde, aynı zamanda Napolyon’un Joséphine de Beauharnais ile olan ilişkisine de değiniliyor. Film, Napolyon Bonapart'ın ünlü savaşlarını, amansız hırsını ve olağanüstü bir lider ve savaş vizyoneri olarak inanılmaz stratejik zekasını gözler önüne seriyor.

NAPOLYON FİLMİ OYUNCULARI KİM?

Joaquin Phoenix

Vanessa Kirby

Tahar Rahim

Rupert Everett

Paul Rhys

Mark Bonnar

Ben Miles

Ludivine Sagnier

NAPOLYON FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Ridley Scott’un yönetmenliğini yaptığı ve başrolünde Joaquin Phoenix’in oynadığı “Napolyon” filmi 23 Kasım'da izleyiciyle buluşacak.