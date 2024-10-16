Fırtınanın İçinde filminin konusu ne? Fırtınanın İçinde filminin oyuncuları kim?
Fırtınanın İçinde (Into the Storm) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Fırtınanın İçinde filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Fırtınanın İçinde filminin konusu ne? Fırtınanın İçinde filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Fırtınanın İçinde filminin yönetmen koltuğunda Steven Quale oturuyor. Filmin senaristliğini John Swetnam üstleniyor. Peki, Fırtınanın İçinde filminin konusu ne? Fırtınanın İçinde filminin oyuncuları kim?
FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?
Küçük bir kasaba olan Silverton, beklenmedik bir şekilde kasabayı vurmaya başlayan hortumların etkisi altında kalmaktadır. Hortumların verdiği zararlar gitgide artarken kasaba halkı bu hortumların daha da kötüleşeceğini öğrenir. Bu durumda pek çok insan yaşadıkları yeri terk etmeye hazırlanırken, bir kısmı da gelecek büyük hortumu görerek hatta görüntüleyerek tarihi bir anı yakalama isteğiyle yanıp tutuşmaktadır.
FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Richard Armitage - Gary Morris
Sarah Wayne Callies - Allison Stone
Max Deacon - Donnie Morris
Nathan Kress - Trey Morris
Alycia Debnam-Carey - Kaitlyn
Arlen Escarpeta - Daryl
Jeremy Sumpter - Jacob
Matt Walsh - Pete
Kyle Davis - Donk
Jon Reep - Reevis
Stephanie - Koenig Marcia
Gino Borri - David Brody
Lee Whittaker - Lucas
Brandon Ruiter - Todd / Jock
Kim Adams - Sheila O'Neil
Chris Bellant - Nerd
London Elise Moore - Cheerleader
Scott Lawrence - Principal
Chris Brewster - Teacher
Michael Ellison - Volunteer Fireman
FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Fırtınanın İçinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.
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