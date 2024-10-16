Yayınlanma: 16.10.2024 - 17:32

Güncelleme: 16.10.2024 - 17:32

Fırtınanın İçinde filminin yönetmen koltuğunda Steven Quale oturuyor. Filmin senaristliğini John Swetnam üstleniyor. Peki, Fırtınanın İçinde filminin konusu ne? Fırtınanın İçinde filminin oyuncuları kim?

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasaba olan Silverton, beklenmedik bir şekilde kasabayı vurmaya başlayan hortumların etkisi altında kalmaktadır. Hortumların verdiği zararlar gitgide artarken kasaba halkı bu hortumların daha da kötüleşeceğini öğrenir. Bu durumda pek çok insan yaşadıkları yeri terk etmeye hazırlanırken, bir kısmı da gelecek büyük hortumu görerek hatta görüntüleyerek tarihi bir anı yakalama isteğiyle yanıp tutuşmaktadır.

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Richard Armitage - Gary Morris

Sarah Wayne Callies - Allison Stone

Max Deacon - Donnie Morris

Nathan Kress - Trey Morris

Alycia Debnam-Carey - Kaitlyn

Arlen Escarpeta - Daryl

Jeremy Sumpter - Jacob

Matt Walsh - Pete

Kyle Davis - Donk

Jon Reep - Reevis

Stephanie - Koenig Marcia

Gino Borri - David Brody

Lee Whittaker - Lucas

Brandon Ruiter - Todd / Jock

Kim Adams - Sheila O'Neil

Chris Bellant - Nerd

London Elise Moore - Cheerleader

Scott Lawrence - Principal

Chris Brewster - Teacher

Michael Ellison - Volunteer Fireman

FIRTINANIN İÇİNDE FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Fırtınanın İçinde filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.8 olarak belirlendi.