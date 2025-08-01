Aşk Oluversin Gari filminin yönetmen koltuğunda Hasan Doğan oturuyor. Filmin senaristliğini Murat Gürvardar üstleniyor. Peki, Aşk Oluversin Gari filminin konusu ne? Aşk Oluversin Gari filminin oyuncuları kim?

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Güney, arkeolog olan genç bir adamdır. Bir gün babası Salih'in tarihi bir alanda otel yapacağını öğrenir ve otelin yapımını engellemek için Salihköy'e gider. Otel yapımını durdurmak için çalışmalara başlayan Güney, bu sırada kendisi gibi otel yapımına karşı olan aktivist Derya ile tanışır. Oteli yapmaya kararlı olan Salih, bunun için her türlü usulsüzlüğü yapmaya hazırdır. Ancak onun işleri oğluğunun Salihköy'e gittiğini öğrenmesiyle karışır. Köyde bir antik kent olduğundan şüphelenen ve bunun peşine düşen Güney, bu süreçte kendisini aşkın içinde bulur.

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Birand Tunca

Aslıhan Malbora

Tuğba Melis Türk

Halil İbrahim Kurum

AŞK OLUVERSİN GARİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Aşk Oluversin Gari filminin IMDb puanı 10 üzerinden 3.3 olarak belirlendi.