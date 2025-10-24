Aşk ve Gözyaşı dizisi 5. bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aşk ve Gözyaşı dizisinin son bölümünde ne oldu? Aşk ve Gözyaşı dizisinin yeni bölümü neden yok?

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Meyra'nın hastalığı ilerlerken zihni karışır; gerçek ile hayali ayırt edemez hale gelir. Onu gizlice seven Ercan, bu durumdan faydalanmaya kalkar. Meyra, Ercan'ı bir an için Selim sanarak ona yakınlaşır. Tam o sırada gelen Selim gördükleri karşısında öfkesine yenilir ve Ercan'ı döver. Meyra ise ne olduğunu anlamaz; yaşananları hatırlamaz bile. Bu olaydan sonra Selim'in kalbinde hem koruma içgüdüsü hem büyük bir suçluluk vardır. Meyra ondan uzak durmaya çalışsa da her krizinde yanında yine Selim vardır. Aralarındaki eski sevgi, acı ve pişmanlıkla yeniden yüzeye çıkar. Ercan'ın entrikaları sürerken, Meyra hem hastalığı hem de kalbinde kalan Selim sevgisiyle savaşır. Üçlü arasındaki bu gerilimli denge, bir öpücükle başlayan yanlış anlamanın giderek büyüyüp herkesin kaderini değiştireceği bir dönüm noktasına dönüşür.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Dizi, atv'nin yayın akışına göre bu akşam özel bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümü yayımlanmayacak.

AŞK VE GÖZYAŞI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aşk ve Gözyaşı dizisinin 6. bölümü 31 Ekim Cuma akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.