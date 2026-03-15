Atla Gel Şaban filminin yönetmen koltuğunda Natuk Baytan oturuyor. Filmin senaristliğini Aydemir Akbaş üstleniyor. Peki, Atla Gel Şaban filminin konusu ne? Atla Gel Şaban filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Fakir bir adam olan Niyazi, bir fabrikada az bir maaş ile çalışmaktadır. Mahalleliye olan borçlarından dolayı köşe bucak kaçmak zorunda kalan Niyazi, çevresindekilerin at yarışına merak sardığını görür ve kendisi de denemeye karar verir. İşine gitmek için minibüse bindiği sırada at yarışı oynayan Niyazi, akşam sonuçları öğrendiğinde at yarışını kazandığını öğrenir. Ancak ne yazık ki kuponu yatırmamıştır. Her gün işe giderken minibüsün içinde at yarışı oynayıp kendini sınayan Niyazi, tüm yarışları tutturduğunu görür. Niyazi nin durumuna şahit olan bir adam ise bu durumu mafya babası Kazım a bildirir. Niyazi den kendisi için at yarışı oynamasını isteyen Kazım, bu sayede servetine servet katmayı planlar. İsteğinin gerçekleştirilmesi için Niyazi yi alıkoyan Kazım, at yarışı sonuçlarını görünce hüsrana uğrar. Niyazi bu sefer at yarışını kazanamamıştır. At yarışışını her sabah minibüsün içerisindeyken oynadığını söyleyen Niyazi, aynı atmosfer olmadan ilham gelmediğini söyler. Bunun üzerine Kazım ın adamları, Niyazi ye ilham gelmesi için gereken ortamı ayarlamaya çalışır. Niyazi, at yarışını kazanmayı sağlayacak olan kuponu hazırlayıp Kazım dan kurtulmayı başarabilecek midir?

ATLA GEL ŞABAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Kemal Sunal

Nevra Serezli

Dinçer Çekmez

Turgut Özatay

Reha Yurdakul

Zihni Göktay

ATLA GEL ŞABAN FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Atla Gel Şaban filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.