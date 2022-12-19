Aykut Enişte 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi?
2021 yılında vizyona giren Aykut Enişte 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Aykut Enişte 2 filminin konusu ne? Aykut Enişte 2 filminin oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi? Aykut Enişte 2 filminin IMDb puanı kaç?
Aykut Enişte 2, yönetmenliğini Onur Bilgetay, senaristliğini Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin üstlendiği, 2021 yapımlı bir komedi filmidir.
AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?
Gülşah ile evlenmeye hazırlanan Aykut, düğüne günler kala Gülşah'ın davetsiz bir şekilde çıkagelen eski eniştesi Talat'ın başına açtığı belalardan kurtulmaya çalışır.
AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Cem Gelinoğlu
Melis Babadağ
Hakan Yılmaz
Müfit Kayacan
Lale Başar
Mekin Sezer
AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.
AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?
Aykut Enişte 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.
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