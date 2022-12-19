Aykut Enişte 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi?

2021 yılında vizyona giren Aykut Enişte 2 filmi, televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşan filmler arasında yer alıyor. Peki, Aykut Enişte 2 filminin konusu ne? Aykut Enişte 2 filminin oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi? Aykut Enişte 2 filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
19 Aralık 2022 Pazartesi, 12:35
Aykut Enişte 2 filminin konusu ne, oyuncuları kim? Aykut Enişte 2 filmi nerede çekildi?
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Aykut Enişte 2, yönetmenliğini Onur Bilgetay, senaristliğini Cem Gelinoğlu, Giray Altınok ve Muammer Tali'nin üstlendiği, 2021 yapımlı bir komedi filmidir.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Gülşah ile evlenmeye hazırlanan Aykut, düğüne günler kala Gülşah'ın davetsiz bir şekilde çıkagelen eski eniştesi Talat'ın başına açtığı belalardan kurtulmaya çalışır.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Cem Gelinoğlu

Melis Babadağ

Hakan Yılmaz

Müfit Kayacan

Lale Başar

Mekin Sezer

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri Yeşilköy Havalimanı, Selimiye gibi İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

AYKUT ENİŞTE 2 FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Aykut Enişte 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.5 olarak belirlenmiştir.


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