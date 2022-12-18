Klasik filmleri restore etmek için yapay zekayı kullanıyor
Çin'deki Xi'an Film Stüdyosu, klasik filmleri restore etmek için yapay zekayı kullanıyor.
Çin'in Shaanxi eyaletindeki Xi'an Film Stüdyosu, klasik filmleri restore etmek ve renklendirmek için yapay zeka (AI) kullandı.
Stüdyo, çalışmalara başladığı 2009 yılından bu yana aralarında "Batının Efsanesi (A Tale of the West)" ve "Kızıl Darı Tarlaları (Red Sorghum)" da dahil 300'den fazla filmin restore edilmesini veya renklendirmesini tamamladı.
YAPAY ZEKA SİSTEMİNİN 10 BİNDEN FAZLA FOTOĞRAFI İNCELEMESİ GEREKİYOR
Çin'deki Xi'an Film Stüdyosu video teknik direktörü Yang Xinhang ise "AI sisteminin 10.000'den fazla fotoğrafı incelemesi gerekiyor ve ardından filmlerdeki hasarları, çizikleri otomatik olarak tespit edip bunları otomatik olarak onarabiliyor. Ayrıca, AI renklendirme açısından manuel restorasyona çok yakın, gerçek rengin yüzde 70 ila yüzde 80'inine ulaşıyor." dedi. Sözlerine şöyle devam etti:
"Önceden, bir kişinin bir filmi restore etmesi bir ay sürerdi. Şimdi, yapay zekanın yardımıyla yalnızca beş saat sürüyor. Daha yüksek verimlilikle, kullanıcıların daha fazla seçeneği var."
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