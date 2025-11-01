Aynadaki Yabancı dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Aynadaki Yabancı dizisinin son bölümünde ne oldu? Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü ne zaman?

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Azra Karaaslan olduğunu hatırlayan Defne, karakolda girdiği parmak izi tespitinde büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalır fakat evladı uğruna bir kez daha büyük bir fedakarlığa imza atar ve kimliğini gizlemeyi başarır. Ancak bu bile onu kurtaramaz; hırsızlık suçlamasıyla savcılığa sevk edilecektir. Tam her şeyin bittiğini düşündüğü anda, Defne'yi hapisten sürpriz bir isim kurtarır. Fakat bu kurtuluşun bedeli akıl almazdır. Oğluna Azra'yı unutturmak isteyen Hanzade, ondan Emirhan'ı kendisine aşık etmesini ister. Bu teklif karşısında köşeye sıkışan Defne'nin o gece evden neden kaçtığını ve neler olduğunu bir an önce hatırlaması gerekiyordur.

AYNADAKİ YABANCI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynadaki Yabancı dizisinin yeni bölümü 1 Kasım Cumartesi akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.