Aynı Yağmur Altında dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Aynı Yağmur Altında dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Aynı Yağmur Altında dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Vurulmasının ardından Ali'nin hayata tutunma mücadelesi başlarken, Rosa vicdanı ve mecburiyetleri arasında büyük bir sınav verir. Koray, yaşananları kendi lehine çevirmek için tehlikeli bir oyun kurarak tüm okları başka bir yöne çevirmeyi başarır.

Hastanede bulunan bir kanıt, iki aile arasındaki imkansız aşkın kapılarını aralamaya başlar. Ali, Rosa'yı kurtarmak için yaralı haliyle zamana karşı yarışırken Rosa, sevdiklerini korumak adına kalbini susturan o zor kararı verir.

Aydan ailesinin evinde yaşanan büyük yüzleşme, her şeyi başladığı yere döndürürken Ali, beklemediği bir suçlamayla karanlık bir kuyuya sürüklenir.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Ali'nin cinayetle suçlanması Aydanlar evinde büyük bir panik yaratırken Ali, tehlikeli kaçış hamlesiyle bir süreliğine izini kaybettirir. Koray, Dilan'ı tehdit ederek Rosa ile Ali arasındaki gizli bağa dair önemli bir ipucu yakalar.

Rosa, Ali'yi kendinden tamamen koparmaya çalışırken büyük bir yalanın ortasında kalır. Ali ise Rosa'ya duyduğu öfke nedeniyle dönüşü olmayan bir yola girer.

AYNI YAĞMUR ALTINDA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Aynı Yağmur Altında dizisinin 4. bölümü 1 Mart Pazar akşamı atv ekranlarında yayımlanacak.