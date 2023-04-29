Azınlık Raporu filmi konusu nedir? Azınlık Raporu filmi oyuncuları kimler?
Azınlık Raporu (Minority Report) filmi Beyaz TV ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Azınlık Raporu (Minority Report) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Azınlık Raporu filmi konusu nedir? Azınlık Raporu filmi oyuncuları kimler?
Azınlık Raporu (Minority Report) filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Aksiyon, bilimkurgu, dram ve gerilim türlerini barındıran Azınlık Raporu filminin senaryosunu Scott Frank ve Jon Cohen kalema aldı. Peki, Azınlık Raporu filmi konusu nedir? Azınlık Raporu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...
AZINLIK RAPORU FİLMİ KONUSU NEDİR?
Dedektif John Anderton, psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başındadır. Anderton’ın kusursuz işlediğine inandığı sistem, birdenbire tersine döner. Anderton’ın şefi olduğu birim, cinayet suçlamasıyla onun peşine düşer. Avcı artık av olmuştur... Şimdiye kadar kölesi olduğu sistem artık John'un başının belası haline gelmiştir.
AZINLIK RAPORU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Tom Cruise - Agent John Anderton
Kathryn Morris - Lara Clarke
Colin Farrell - Danny Witwer
Samantha Morton - Agatha
Peter Stormare - Dr. Solomon Eddie
Blake Bashoff - Pre-Crime Public Service Announcer
Spencer Treat Clark - Sean Anderton
Joel Gretsch - Donald Doobin
Steve Harris - Jad
Patrick Kilpatrick - Knott
Daniel London - Wally
AZINLIK RAPORU FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?
Azınlık Raporu filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.
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