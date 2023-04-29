Yayınlanma: 29.04.2023 - 11:22

Güncelleme: 29.04.2023 - 11:22

Azınlık Raporu (Minority Report) filminin yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Aksiyon, bilimkurgu, dram ve gerilim türlerini barındıran Azınlık Raporu filminin senaryosunu Scott Frank ve Jon Cohen kalema aldı. Peki, Azınlık Raporu filmi konusu nedir? Azınlık Raporu filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

AZINLIK RAPORU FİLMİ KONUSU NEDİR?

Dedektif John Anderton, psişik güçlere sahip kahinler ve bazı teknolojik aygıtlar sayesinde cinayetleri daha işlenmeden önce farkedip suçluları yakalayan özel bir polis biriminin başındadır. Anderton’ın kusursuz işlediğine inandığı sistem, birdenbire tersine döner. Anderton’ın şefi olduğu birim, cinayet suçlamasıyla onun peşine düşer. Avcı artık av olmuştur... Şimdiye kadar kölesi olduğu sistem artık John'un başının belası haline gelmiştir.

AZINLIK RAPORU FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Tom Cruise - Agent John Anderton

Kathryn Morris - Lara Clarke

Colin Farrell - Danny Witwer

Samantha Morton - Agatha

Peter Stormare - Dr. Solomon Eddie

Blake Bashoff - Pre-Crime Public Service Announcer

Spencer Treat Clark - Sean Anderton

Joel Gretsch - Donald Doobin

Steve Harris - Jad

Patrick Kilpatrick - Knott

Daniel London - Wally

AZINLIK RAPORU FİLMİ IMDb PUANI KAÇTIR?

Azınlık Raporu filmi IMDb puanı 10 üzerinden 7.6 olarak belirlendi.