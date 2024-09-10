Yayınlanma: 10.09.2024 - 11:10

Güncelleme: 10.09.2024 - 11:10

Her Salı akşamı Show TV'de ekrana gelen Bahar 2. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Peki, Bahar bu akşam var mı? Bahar yeni bölüm ne zaman?

BAHAR BU AKŞAM VAR MI YOK MU?

10 Eylül Show TV yayın akışına göre Bahar bu akşam yayınlanmayacak. Dizi saatinde Sakar Şakir filmi izleyici karşısına çıkacak.

BAHAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bahar dizisinin 2. sezonunun eylül ayında ekranlarda olması bekleniyor. Dizinin yayın tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

BAHAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Bahar'ın 16. Bölümünde; Bahar ve Timur’un mahkemesinde, sürpriz bir delil ortalığı karıştırır. Bahar’ın herkesten gizlediği hastalığı ise artık açığa çıkmıştır.

Bir yandan Nevra’nın başında dolaşan kara bulutlardan kurtulmaya çalışan Timur, geçmişin de açığa çıkmasıyla sarsılır. Nevra ise sürpriz bir isimden yardım ister. Tüm hastane Bahar için seferber olurken Evren ve Timur büyük bir hesaplaşmanın eşiğindedir.

Diğer yandan Rüzgar, Parla ve Umay’ı bir araya getirir. Fakat onları da bir sürpriz beklemektedir.. Bahar ve Timur ise büyük bir eşiktedir.