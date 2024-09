Dünyada bu hafta bir dizi etkinlik sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma: 09.09.2024 - 20:02

Güncelleme: 09.09.2024 - 20:02

Dünyanın çeşitli şehirlerinde bu hafta konserden tiyatroya, sergiden kitap fuarına geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinlikler gerçekleştirilecek.

Almanya'da "Berlin Sanat Haftası" fuarı, yaklaşık 50 sanat kuruluşunun desteğiyle 13 Eylül'de kapılarını sanatseverlere açacak.

Avusturya'nın önde gelen uluslararası sanat fuarlarından "viennacontemporary", bu yıl 12-15 Eylül'de Viyana'da gerçekleştirilecek. Avrupa'nın farklı ülkelerinden sanatçıların eserlerini sergileyeceği fuar, katılımcılara kapsamlı bir çağdaş sanat deneyimi yaşatacak.

ABD'nin Virginia eyaletinde, 12-15 Eylül'de "Reno Tahoe Uluslararası Sanat Gösterisi" düzenlenecek.

KONSERLER

ABD'li müzisyen Chappell Roan 13 Eylül'de Manchester, 15 Eylül'de Glasgow'da konser verecek.

Aventura grubu 13 Eylül'de İspanya'nın Santa Cruz de Tenerife, 15 Eylül'de ise Valencia kentinde hayranlarıyla buluşacak.

Nick, Joe ve Kevin kardeşlerden oluşan pop grubu Jonas Brothers, İngiltere turnesi kapsamında 12 Eylül'de Manchester, 13 Eylül'de Glasgow, 15 Eylül'de Birmingham'da sahne alacak.

Eski vokalisti Chester Bennington'ın 2017'deki vefatının ardından bu yıl yeniden bir araya gelme kararı alan rock grubu Linkin Park, "Zero World" turnesi kapsamında 11 Eylül'de Los Angeles'ta konser verecek.

İngiliz rock grubu Deep Purple 13 Eylül'de Brezilya'nın Sao Paulo, 15 Eylül'de Rio De Jenerio kentinde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Avustralya turnesi devam eden Iron Maiden ise 10 Eylül'de Brisbane, 12 ve 13 Eylül'de Sidney'de performans sergileyecek.

FİLM FESTİVALLERİ

Kanada'da geçen hafta başlayan "Toronto Uluslararası Film Festivali", 15 Eylül'e kadar sürecek.

Ünlü yönetmen David Cronenberg ile Hollywood oyuncuları Amy Adams ve Cate Blanchett'ın onur ödülü alacağı festivalde "All of You", "The Cut", "Heretic", "The Fire Inside" filmleri gösterilecek.

Çekya'da 14 Eylül'de "Prag Bağımsız Film Festivali" sinemaseverlere kapılarını açacak. Ünlü oyuncu Clark Freeman'ın ustalık dersi vereceği festivalde çok sayıda kısa ve uzun metrajlı film gösterilecek.

ABD'DE VİZYONA GİRECEK FİLMLER

James Watkins'in yönettiği korku filmi "Speak No Evil", 13 Eylül'de ABD sinemalarında izlenebilecek.

J.J. Perry imzalı aksiyon filmi "The Killer's Game", Justin Folk'un yazıp yönettiği komedi filmi "Am I Racist?", Pat Boonnitipat'nın yönetmen koltuğunda oturduğu komedi filmi "Lahn mah", Anthony Quinn'in yazdığı ve Anand Tucker'ın yönettiği tarihi drama filmi "The Critic" ve Robert Salerno imzalı korku filmi "Here After" da aynı tarihte ABD genelinde vizyona girecek.