Bahar dizisi 47. bölümü ile izleyicisi ile buluştu. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu araştırılıyor. Peki, Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu? Bahar dizisinin sezon finali ne zaman? İşte ayrıntılar...

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Evren’den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz’ı görünce sarsılır. Hastanede Evren’le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren’in bir cümlesi, Bahar’ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır. Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur. Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

BAHAR DİZİSİNİN SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Bahar dizisi 27 Mayıs tarihinde ekranlara gelecek 48. bölümü ile sezon finali yapacak.