Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin son bölümünde ne oldu?

Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral tarafından kaleme alınan Kanal D’nin yeni dizisi Eşref Rüya'nın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı ve yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin yeni bölümü ne zaman? Eşref Rüya dizisinin oyuncuları kim?

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Eşref Rüya dizisinin 9. bölümü Çarşamba akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekrana gelecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Eşref, çocuk yaşta yetim kalmanın verdiği yalnızlıkla suç dünyasına itilmiş ve yıllar içinde suç dünyasında hüküm süren bir kimliğe bürünmüş. Onun için yetimler, kaybettiği ailesinin yerine koyduğu kardeşleri... Ancak bu aile, suç dünyasının ortasında var oluyor.

Bir yanda yeraltı örgütlerinin başında olmak gibi ağır bir sorumluluk taşıyan Eşref’in diğer yanda hep istediği huzur arayışı bitmiyor. Karşısına beklenmedik bir anda çıkan Nisan ise onu tahmin edilemeyecek bir rüzgarın içine sürükleyecek.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Eşref Rüya’nın kadrosunda Çağatay Ulusoy, Demet Özdemir, Necip Memili, Büşra Develi, Ahmet Rıfat Şungar, Tolga Tekin, Görkem Sevindik, Ceren Benderlioğlu, Ebrar Karabakan, Umut Karadağ, Kaan Turgut, Aşkın Şenol, Şener Savaş, Ahmet Yıldırım, Kerem Alp Kabul, Bartu Zeytinci, Gökçem Çoban, Volkan Uygun, Taylan Güldere, Feriha Eyüboğlu ve Macit Koper yer alıyor.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Eşref ve Nisan, hain bir kumpasın içine düşmüş, köşeye sıkışıp kalmışlardır. Eşref bir yandan Nisan’ı korumak için çabalarken diğer tarafta ona ihanet edenin kimliğini bulmaya çalışır. Eşreflerin yokluğu ekibin alarm vermesine sebep olurken, kumpası hazırlayan Kadir olayları gizlice takip eder.

Çiğdem, Atıf’a yaptığı hamleyle büyük bir çıkmaza girer. Oyununu devam ettirmek için büyük riskler almaya hazırdır. Kadir’in üzerindeki şüpheler artarken, ihanetini gizlemek için elinden geleni yapacaktır.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Eşref, kimseye boyun eğmeyeceğini göstererek Nusret’e karşı büyük bir hamle yapmıştır. Nisan, kariyeri için yakaladığı fırsatı Eşref uğruna tepmeyi göze alsa da ileride onu daha büyük sürprizler bekler. Yetimler’in aşiretle olan kavgası yeraltı dünyasının büyüklerini rahatsız etmeye başlayınca iki taraf için de beklenmedik bir gelişme olur. Bu sırada Yakup Baba’nın giderek kötüleşen durumu, Yetimler’de köklü değişikliklerin olacağının habercisidir.