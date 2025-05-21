Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu?

Dizinin yönetmen koltuğunda Cem Karcı oturuyor. Sahipsizler’in başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Miraç Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca paylaşıyor. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Dizinin takipçileri yeni bölümde ne olacağını ve son bölümde ne olduğu merak ediyor. Peki, Sahipsizler dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Sahipsizler dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümü 21 Mayıs Çarşamba Star TV ekranlarındaki yerini alacak.

SAHİPSİZLER DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Samet’in umutla beklenen ameliyatında işler ters giderken, bu beklenmedik durum herkesi büyük bir korkuya sürükler. Ameliyat parasını denkleştirmeye çalışan Cevdet, çareyi tefeciden borç almakta bulur. Ancak bu borç, onu tehlikeli bir girdabın içine çeker. Hakkını almak için Vahap’a karşı daha da bilenen Fırat, Alaz soyadında da gözü olduğunu açıkça ortaya koyar. Aşiret içinde Devran hakkında yayılan rahatsız edici söylentiler Alazları öfkelendirirken, Devran’ın çocuk sahibi olma konusundaki ısrarı, Azize ile arasındaki gerilimi tırmandırır. Buket’e kalan yüklü miras, Haşmet’i heyecanlandırır. Haşmet, Yusuf ile Buket’i yeniden bir araya getirmek için birtakım adımlar atmaya başlar. Alaz soyunun devamı için Devran’ın çocuk sahibi olmasını hayati bir mesele olarak gören Pervin, çareyi Azize’ye kuma getirmekte bulur. Bu karar, Devran ve Azize arasındaki çatışmaların daha da büyümesine neden olur.