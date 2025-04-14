Yayınlanma: 14.04.2025 - 23:01

Güncelleme: 14.04.2025 - 23:01

Bahar dizisi 42. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Bahar'ın hamilelik haberi Evren’i çok sevindirir ancak bu durum Bahar’ın içindeki kaygıları daha da büyütür. Çünkü henüz tüm testler tam olarak sonuçlanmamıştır ve Bahar böyle bir şeye hazır olup olmadığından emin değildir.

Evlilik sürecini hızlandırmaya karar veren çift, aldıkları sarsıcı bir habere rağmen bu kararlarından vazgeçmez. Öte yandan evlilik ve yeni bir çocuk ihtimali, Bahar'ı çocuklarıyla karşı karşıya bırakır. Tam nikah öncesinde gelen sürpriz bir haberle ne yapacağını şaşıran Bahar ise herkesi şoke edecek olaylar zincirinin fitilini ateşler.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Timur, Bahar’ın düğünü terk ettiğini öğrenirken “Acaba Bahar ile Timur tekrardan barışacak mı?” sorusu gündeme gelir. Bahar evlenmeme kararını Evren’i düşündüğü için aldığını söylerken Evren’in öfkesi dinmek bilmiyor. Evren ile Timur gerginliği artmaya devam ederken Rengin ise Bahar’ı herkesin hayatını mahvetmekle suçluyor.

Bahar ve Evren ikilisinin aralarında soğuk rüzgarlar eserken, Rengin’in yeni başhekim olması dikkat çeker.

Bir yandan Bahar ve Çağla, Rengin’i Tuğra’ya karşı uyarmaya çalışırken; onlara kulak asmayan Rengin, Tuğra’nın saldırısına uğradı. Bahar’ın gördüğü manzara karşısında “Eyvah” diye tepki verir.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 42. bölümü 15 Mart Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.