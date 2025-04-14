Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sustalı Ceylan hangi gün?
Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sustalı Ceylan hangi gün?
atv ekranlarının yeni dizisi Sustalı Ceylan'ın yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak diliyor. Sümeyye Aydoğan, Burak Yörük, Celil Nalçakan, Seda Türkmen gibi isimleri buluşturan dizinin 3. bölümünün hangi gün yayımlanacağı araştırılıyor. Peki, Sustalı Ceylan dizisinin yeni bölümü ne zaman? Sustalı Ceylan hangi gün? İşte ayrıntılar...
SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN KONUSU NE?
Yıllar önce kendisine tecavüz edip evlendirildiği Necmi ile şiddet dolu mutsuz bir evliliği olan Ceylan'ın hayattaki tek umudu çocuğu Yusuf'tur. Günübirlik işlerde çalışan Ceylan kocasından gizli biriktirerek çocuğuyla birlikte yurt dışına kaçma hayalleri kurmaktadır. Ancak kocası Necmi'nin para uğruna çocuğunun bir böbreğini organ mafyasına satması Ceylan'ın hayatını tamamıyla değiştirecektir.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİ HANGİ GÜN?
Sustalı Ceylan dizisinin 3. bölümü 18 Nisan Cuma günü atv ekranlarındaki yerini alacak.
SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Sümeyye Aydoğan
Burak Yörük
Celil Nalçakan
Melike Güner
Evrim Doğan
Seda Türkmen
Hasan Küçükçetin
Melisa Berberoğlu
Hakan Atalay
Hülya Aydın
Cezmi Baskın
SUSTALI CEYLAN DİZİSİNİN 2. BÖLÜMÜNDE NE OLDU?
Ceylan hastanede ölüm kalım savaşı veren biricik oğlu Yusuf'un böbreğini çalanları bulup bedelini ödetmek üzere yemin eder. Kader oğlunu ona bağışlamıştır ancak intikam ateşi yüreğine düşmüştür bir kere. Necmi'nin akıl oyunları ve şaşırtmasıyla Ceylan, oğlunu kurtaran Ferhat'ın suçlu olduğuna ikna olur ve intikam için Ferhat ile yüzleşmeye karar verir.
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