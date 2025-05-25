Bahar dizisi 48. bölümü ile izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin takipçileri dizinin son bölümünde ne olduğunu ve yeni bölümde ne olacağını merak ediyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Evren’den bir şans isteyen Bahar, karşısında Naz’ı görünce sarsılır. Hastanede Evren’le konuşma cesareti bulduğunda ise Evren’in bir cümlesi, Bahar’ın zaten kırık olan kalbine ok gibi saplanır. Tam bu sırada Peran'a gelen bir vaka, Evren ve Bahar'ı birlikte çalışmaya iterken, kendi ilişkilerini de sorgulamalarına neden olur. Öte yandan asistanların uzmanlık sınavı yaklaşmıştır. Bahar son bir gayretle çalışmalara asılırken, Evren'le herkesin gözü önünde dev bir hesaplaşma yaşamak zorunda kalır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin 48. bölümü 27 Mayıs Salı saat 20.00’de SHOW TV ekranlarındaki yerini alacak.



