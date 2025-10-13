Bahar dizisi 54. bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bahar dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Seren’in gözlerini beklenmedik şekilde açması Aziz Uras ve Seren ilişkisini yeniden biçimlendirirken Bahar’ın oğluyla ilgili şüphelerini derinleştirir. Seren’in geçmiş ve şimdi arasında sıkışması onu zorlarken; Harun ve Evren de baktıkları vakalar nedeniyle geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalır.

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin yeni bölümü 14 Ekim Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.