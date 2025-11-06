Bahar dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini aldı. Bahar dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Bahar dizisinin yeni bölümü ne zaman? Bahar dizisinin son bölümünde ne oldu?

BAHAR DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Umay ve Parla’nın saldırıya uğraması herkesi derinden etkiler. Ancak iki genç kız, o gece gerçekte ne yaşandığını kimseyle paylaşmaz. Bahar, kızı için endişelenirken onların bir şeyler sakladıklarından şüphelenmeye başlar. Umay’ın kendisine tepki göstermesi Bahar’ı daha da tedirgin eder ama Bahar, gerçeği öğrenmekte kararlıdır. Bu konuda en büyük desteği ise ummadığı birinden; Harun’dan görür. Bu sırada Maral ve Naz, sinsi bir planın peşindedir. İkili planlarını uygulamaya koyarken, Çağlar’ın Naz’ın sırrını açığa çıkarabileceğinden habersizdirler. Bahar ise sonunda kuşkularında haklı olduğunu anlar; fakat öğreneceği şey, kızının tahmin edemeyeceği kadar büyük bir belanın içinde olduğunu gösterecektir. Üstelik bu olay sadece Umay ve Parla’yı değil, Bahar, Rengin ve Uras’ı da etkileyecek, herkesin hayatını altüst edecektir. Bahar, gerçeği zamanında öğrenip kızları kurtarabilecek midir?

BAHAR DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bahar dizisinin yeni bölümü 11 Kasım Salı akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.