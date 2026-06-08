Ballerina filminin konusu ne? Ballerina filminin oyuncuları kim?

Komplo filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Shay Hatten üstleniyor. Peki, Komplo filminin konusu ne? Komplo filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BALLERINA FİLMİNİN KONUSU NE?

Rooney, Rusya'daki bir balerin-suikastçı yetiştirme okulunda büyümüş ölümcül bir katildir. John Wick gibi o da emekli olup normal bir hayat yaşamak ister. Ancak geçmişi peşini bırakmaz ve Rooney, ailesinin intikamını almak için yeniden silahlara sarılır. Bu yolculukta John Wick ve Charon gibi karakterlerle yolları kesişir. Rooney'nin hedefi ise suikastçılar dünyasının güçlü figürlerinden biri ve geçmişini yok eden kişidir.

BALLERINA FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Ana de Armas

Keanu Reeves

Anjelica Huston

Ian McShane

Gabriel Byrne

Norman Reedus

BALLERINA FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Ballerina filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.