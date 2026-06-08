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Panda Planı 2 filminin konusu ne? Panda Planı 2 filminin oyuncuları kim?

Panda Planı 2 filminin konusu ne? Panda Planı 2 filminin oyuncuları kim?

8.06.2026 10:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Panda Planı 2 filminin konusu ne? Panda Planı 2 filminin oyuncuları kim?

Panda Planı 2 (Panda Plan 2: The Magical Tribe) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Panda Planı 2 filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Panda Planı 2 filminin konusu ne? Panda Planı 2 filminin oyuncuları kim?
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Panda Planı 2 filminin yönetmen koltuğunda  Luan Zhang oturuyor. Filmin senaristliğini ise  Keyang Pan üstleniyor. Peki, Panda Planı 2 filminin konusu ne? Panda Planı 2 filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

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PANDA PLANI 2 FİLMİNİN KONUSU NE?

Sevimli Panda Hu Hu ve uluslararası süperstar Jackie Chan, gizli bir ilkel kabileye rastladıklarında, Hu Hu, kabileyi felaketten kurtarmanın anahtarı olduğuna inanılan "ilahi bir canavar" olarak kabul edilir. Tuhaf savaşçılar ve sihirli liderler yaklaşırken, Jackie, bu gizemli toprakların sırlarını ortaya çıkarırken Hu Hu'yu korumalıdır.

PANDA PLANI 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jackie Chan

Li Ma

Yinglu Wang

PANDA PLANI 2 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Panda Planı 2 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.

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