Yayınlanma: 13.02.2025 - 17:36

Güncelleme: 13.02.2025 - 17:36

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Başka Bir Gün dizisi yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü Perşembe 20.00'de atv'de izleyicisi ile buluşacak.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLMÜNDE NE OLACAK?

Nehir, Savcı Meral'in suçlamalarını reddetse de Meral'in ondan şüphelenmeye devam edeceğinin farkındadır. Fakat Nehir'in de içinde yeni şüpheler doğmuştur. Tuna'nın kendisinden Serdar'la ilgili bir şeyler sakladığından artık emindir. Onunla yüzleştiğinde Tuna'dan öğrendikleri, Serdar'ın kendisinden bir şeyler saklamakla kalmayıp onu ve çocuklarını büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bıraktığını anlamasına neden olur. Yine de Serdar'ı bulabilmek için o tehlikenin üzerine gitmeye mecburdur. Serdar'ın onu ne kadar büyük bir dertle baş başa bıraktığını anladığı andaysa, Serdar'la ilgili de hiç ummadığı büyük bir gelişme yaşanır. Nehir çocuklarını içine düştükleri tehlikeden korumayı başaracak mıdır?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola (Nehir Alsoy)

Salih Bademci (Serdar Alsoy)

Berkay Ateş (Tuna Korucu)

Şükrü Ovalı (Özlem Tancı)

Nur Sürer (Güngör Alsoy)

Avni Yalçın (Haluk Alsoy)

Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca)

Onur Bilge (Aytunç Kayaca)

Elçin Afacan (Melike Seyhanlı)

Merve Ateş (Deniz Alsoy)

Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu)

Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?