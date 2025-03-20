Yayınlanma: 20.03.2025 - 21:18

Güncelleme: 20.03.2025 - 21:18

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı'nın kaleme aldığı, Çağrı Bayrak'ın yönetmen koltuğunda oturduğu Başka Bir Gün dizisi yeni bölümüyle izleyicisi ile buluşacak. Dizinin konusu ve oyuncuları ise merak edildi. Peki, Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümünde ne olacak?

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Başka Bir Gün dizisinin yeni bölümü 20 Mart Perşembe 20.00'de atv'de izleyicisi ile buluşacak.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Tuna, karısının ölümünden sorumlu tuttuğu Serdar'ı, Suzan'a götürmek istiyordur. Bu durum Nehir'i büyük bir ikileme sürükler. Ve Serdar'ın canını kurtarmak için onun döndüğünü Aytunç'a bildirmek zorunda kalır. Tutuklanan Serdar'ın ceza almasını engellemek içinse; İshak ve Suzan'ı yakalatma karşılığında Meral ile bir anlaşma yapar. Fakat Nehir, İshak'ın köstebeği Eylem'in burnunun dibinde olduğundan habersizdir. Kurtarmak için uğraştığı Serdar'ın hala ondan büyük bir sır sakladığından da… Nehir'in gizli yürüttüğünü sandığı bu planına hâkim olan İshak; onu engellemek ve Nehir'deki parayı almak için harekete geçer. Ve Nehir kendini büyük bir tehlikenin içinde bulur. Bütün bunlar olurken Deniz de Selin'in ailesinin şüphesini üzerine çekmiş durumdadır.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN YENİ BÖLMÜNDE NE OLACAK?

Nehir, Deniz'i almak için geldiğinde Deniz, Zülfü'nün sorgulamasıyla o gece Selin ölürken yanında olduğunu itiraf etmiştir. Zülfü daha fazlası olduğundan şüphelenirken Nehir, kızını alıp gider. Ancak bu durum içinde bir sorgulamaya neden olur. Deniz'in bu vicdan yüküyle yaşamasını istemiyor, doğru olanı yapması gerektiğini düşünüyordur. Serdar buna şiddetle karşı çıkar. İkisi bu konuda büyük bir anlaşmazlığa düşer, zaten kötü olan araları daha da gerilir. Üstelik Aytunç; Nehir'e, Serdar'ın hala Suzan'la görüştüğünü düşündüklerini söyler. Nehir, Serdar'a güvenemeyeceğinden emin olur. Deniz konusunda kendi bildiğini yapar. Ancak bunun çok acı sonuçlar doğuracağından habersizdir.

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Ezgi Mola (Nehir Alsoy)

Salih Bademci (Serdar Alsoy)

Berkay Ateş (Tuna Korucu)

Şükrü Ovalı (Özlem Tancı)

Nur Sürer (Güngör Alsoy)

Avni Yalçın (Haluk Alsoy)

Özlem Öçalmaz (Oya Alsoy Kayaca)

Onur Bilge (Aytunç Kayaca)

Elçin Afacan (Melike Seyhanlı)

Merve Ateş (Deniz Alsoy)

Ezgi Çelik (Hale Arslanoğlu)

Ayşe Miray Gümüş (Mercan Alsoy)

BAŞKA BİR GÜN DİZİSİNİN KONUSU NE?

İki kızı ve eşi Serdar'la birlikte yaşayan Nehir'in mutlu dünyası bir gün Serdar'ın birdenbire ortadan kaybolmasıyla alt üst olur. Serdar'ı bulmaya çalışırken bir süredir ara verdiği avukatlığa da dönmek zorunda kalır. Bu sırada Tuna ile tanışır. Tuna'nın daha sonra hayatında büyük bir yer edeceğinden henüz habersizdir. Nehir, bir yandan babalarının yokluğuyla sarsılmış kızları için ayakta durmaya çalışırken; diğer yandan Serdar'ı bulmak için çırpınıyordur. Ancak onu ararken keşfettikleri, evliliğinin hiç de sandığı gibi olmadığını, ona kocasını hiç tanımadığını düşündürür. Nehir yıllardır bir yalanın içinde midir?