'The Penguin' ikinci fragmanı yayımlandı: Colin Farrell 'The Batman' yeniden karşımızda

Yayınlanma: 21.06.2024 - 21:24

Güncelleme: 21.06.2024 - 21:24

Max, Matt Reeves'in Gotham City suç dramasının hikayesine ve karakterlerine daha yakından bir bakış sağlayan The Penguin dizisinin yeni tanıtım fragmanını yayımladı. Fragman, izleyicilere Colin Farrell'ın canlandırdığı Penguen karakterinin dünyasına dair daha fazla bilgi sunuyor.

The Batman (2022) filminin yan ürünü olan bu yeni dizi, Gotham City'nin kötü şöhretli gangsteri Penguen'i merkeze alıyor. Fragman, The Batman'in sonundaki olaylardan hemen sonra devam eden sahneleri içeriyor. Filmde, suç patronu Carmine Falcone'nin teğmeni olan Penguen, dizide Gotham Şehri'nde suçun liderliğini üstleniyor.

Dizinin showrunner'ı Lauren LeFranc olup, yönetmen koltuğunda Craig Zobel oturuyor. James Gunn ve Peter Safran tarafından yönetilen Warner Bros.'un DC Studios bölümü tarafından geliştirilen dizi, DC Comics'teki alternatif evren hikayelerine bir selam niteliğindeki Elseworlds başlığı altında kendi evreninde yer alıyor.

Dizide ayrıca Cristin Milioti (Sofia Falcone), Rhenzy Feliz (Victor Aguilar), Michael Kelly (Johnny Viti), Shohreh Aghdashloo (Nadia Maroni), Deirdre O'Connell (Francis Cobb), Clancy Brown (Salvatore Maroni), James Madio (Milos Grapa), Scott Cohen (Luca Falcone), Michael Zegen (Alberto Falcone), Carmen Ejogo (Eve Karlo) ve Theo Rossi (Dr. Julian Rush) yer alıyor. Yürütücü yapımcılar arasında Reeves, Farrell, Dylan Clark, LeFranc, Zobel ve Bill Carraro bulunuyor.