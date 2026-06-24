Bayrak Günü filminin yönetmen koltuğunda Sean Penn oturuyor. Filmin senaristliğini ise Jez Butterworth üstleniyor. Peki, Bayrak Günü filminin konusu ne? Bayrak Günü filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

BAYRAK GÜNÜ FİLMİNİN KONUSU NE?

Jennifer Vogel, babası John'un enerjisine ve hayatı büyük bir macera gibi hissetme yeteneğine hayrandı. Babası ona sevgi ve neşe hakkında çok şey öğretti ama John aynı zamanda ABD tarihindeki en kötü şöhretli kalpazandı. Gerçek bir hikayeden uyarlanan ve Sean Penn tarafından yönetilen ‘Flag Day', Penn ve gerçek hayattaki kızı Dylan Penn'i, bir yandan kızıyla arasındaki kaçınılmaz bağı uzlaştırırken geçmişinin enkazından çıkmak için mücadele eden genç bir kadının samimi bir aile portresini canlandırıyor.

BAYRAK GÜNÜ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sean Penn

Dylan Penn

Katheryn Winnick

Josh Brolin

Miles Teller

Eddie Marsan

BAYRAK GÜNÜ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bayrak Günü filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.5 olarak belirlendi.