Bayram tatiline keyif katacak 5 film önerisi

Bayram tatili; dinlenmek, aileyle vakit geçirmek ve keyifli anlar biriktirmek için harika bir fırsat sunuyor. Evde geçirilen sakin akşamlarda ise iyi bir film seçimi tatilin en güzel eşlikçilerinden biri olabilir. Komediden animasyona, dramdan fantastik yapımlara kadar farklı türlerde hazırladığımız bu listeyle bayram keyfinizi artırabilirsiniz. İşte bayramda mutlaka izlemeniz gereken 5 film önerisi...

1. FRENZY – ABLUKA (2015) – IMDB: 7.2

İstanbul’daki yoğun siyasi şiddetin ortasında kalan Kadir; polise muhbirlik yapması şartıyla iki yıl erken şartlı tahliyeyle serbest bırakılır ve kendisine bir iş bulmasında yardımcı olunur. Belediyede bir çöpçü olarak çalışan Kadir, gecekondu semtlerinin çöplerini karıştırarak çöplerde bomba yapım malzemeleri olup olmadığını kontrol etmekte ve bu meseleyle ilgili bilgileri polise iletmektedir.

Sokak köpeklerinin uyutulmasından sorumlu birimde çalışan kardeşi Ahmet’e rastlayan Kadir, tüm çabalarına karşın Ahmet ile bir abi-kardeş ilişkisi kuramamaktadır. Ahmet’in bu tavrı Kadir’i çeşitli komplo teorileri eşliğinde tehlikeli kimi sorgulamalara iter.

2. GHAHREMAN / A HERO – KAHRAMAN (2021) – IMDB: 7.5

Rahim, ödeyemediği bir borç yüzünden hapse düşmüş bir insandır. İki günlük bir izin sırasında, alacaklısını, toplamın bir kısmının ödenmesine karşılık şikayetini geri çekmeye ikna etmeye çalışır. Ancak işler planlandığı gibi gitmez.

3. VAVİEN (2009) – IMDB: 7.5

"Vavien"de, eşi ve çocuklarıyla sıradan bir hayat süren Celal'in tuhaf hikayesi anlatılmaktadır. Celal, karısı ve çocuğuyla bezgin, umutsuz ve mutsuz bir "aile hayatı" yaşamaktadr. Abisi Cemal'le birlikte ortak oldukları elektrik dükkanında da işler çok umduğu gibi gitmez. Uçan kuşa borçları birikmiştir. Bu sıradanlıktan sıyrılmak isteyen ikilinin tek eğlencesi Samsun'daki bar ve pavyonlardır! Pavyonda çalışan "bar kadını" Sibel Ceylan'a olan aşkı Celal'in başına dert açacaktır. Celal'in karısı Sevilay, 15 yıldır, Almanya'da yaşayan babasının gönderdiği paraları biriktirerek saklamaktadır. Celal'in bu sırrı bildiğinden habersizdir. Zaten mutsuz bir hayat sürmekte olan Celal, bu paranın kurtuluşu olduğunu düşünerek, bir plan yapar. Fakat Celal'i sürprizler beklemektedir.

4. CLOVERFİELD LANE – CLOVERFİELD YOLU NO: 10 (2016) – IMDB: 7.2

Çıkmaz bir ilişkiden ve memleketi New Orleans’tan uzaklaşmak üzere çıktığı yolda arabasına ağır bir kamyon çarpan, umutlu genç tasarımcı Michelle; bilincini yeniden kazandığında kendini açıklanamaz bir şekilde Howard diye bir adamın gizemli yeraltı sığınağının kül bloklu duvarına kelepçelenmiş olarak bulur. Hayatta kalma uzmanı olma misyonuyla yaşayan bu tuhaf kır saçlı adam; Michelle’i yalnızca bariz bir araba kazasından değil, aynı zamanda havayı solunamaz ve dünyayı yaşanmaz hale getiren ayırt edilemez hava kaynaklı zehirli bir tehditten de kurtardığını iddia ediyor. Howard doğruyu söylüyor olabilir mi, yoksa varlığına dair hiçbir somut kanıt elde edemediği bu varsayımsal tehlike, çok daha karanlık bir amaca ulaşmak için uydurulan bir yalan mı?

5. DOGTOOTH – KÖPEK DİŞİ (2009) – IMDB: 7.2

Manipülatör ve otoriter bir babanın yanlış bilgilerinin ve korkularının sonucu olarak özgürlük alanları tanınmayan üç yetişkin kardeş – iki kız kardeş ve bir erkek kardeş-, bir sabah kendilerini lüks ve izole villalarına hapsedilmiş bulurlar. Sonuç olarak oldukça sıkı denetlenen küçük bir hapishanede kapana kısılan kardeşler, hayatın gerçekleri hakkında bilgi edinmek için soğuk ve manipülatif ebeveynlerine güvenirler ve sözde eğitici kasetlerden gerçeğe meydan okuyan dersler alırlar. Ve bu zalim baba ile soğukkanlı anne; masum, itaatkar çocuklarının özgürlüklerini bütünüyle ve kasten ellerinden almışlardır. Ardından, güvenlik görevlisi adındaki bir unsur, aile hiyerarşisinin içindeki bu adaletsiz denkleme girer ve aniden ailenin yıllarca süren titiz algı yönetiminde bir gedik açar. Şimdi üç kardeş evlerinin çevresindeki çitin diğer tarafındaki çimenlerin daha yeşil olup olmadığını düşünmektedirler…