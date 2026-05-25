Cennetin Çocukları dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini alacak. Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü merak ediliyor. Peki, Cennetin Çocukları dizisinin yeni bölümü ne zaman yayımlanacak? Cennetin Çocukları dizisinin son bölümünde ne oldu? İşte ayrıntılar...

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Kamil, kuzenlerinin de çabasıyla en sonunda Zeynep’e açılmaya karar verir. Ancak hiçbir şey bekledikleri gibi olmayacaktır. Kamil aşkını itiraf edebilecek midir? Adem, Sezen’in acısına dayanamayarak Ahmet ile Topal Efe’yi aramaya çıkar. Topal Efe ortaya çıkacak mıdır? Kamil, Azil hakkındaki gerçeği içinde tutmaya çalışırken Zeynep yine kendini bir karmaşanın içerisinde bulur. Kamil, Zeynep’i koruyabilecek midir? Azil’in gerçek yüzünü ona söyleyecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NE OLACAK?

Zeynep’in evlilik kararı Kamil’i yerle bir etmiştir. Kamil, Zeynep’i vazgeçirebilecek midir? Yoksa çaresizce, ellerinden kayıp gitmesini mi izleyecektir?

Zeynep’in nişan hazırlıkları sürerken Azil, gerçek büstü yurt dışına kaçırmaya çalışmaktadır. Amacına ulaşabilecek midir? Kuzenler onu durdurabilecek midir?

Çapa, Yasemin ile ilişkilerini ilerletme çabasındadır. Ancak bu, düşündüğü kadar kolay değildir. Çapa ve Yasemin evlilik yoluna girebilecek midir?

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Cennetin Çocukları dizisinin 33. bölümü 25 Mayıs Pazartesi akşamı TRT ekranlarında yayımlanacak.

CENNETİN ÇOCUKLARI DİZİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cennetin Çocukları dizisi 36. bölümüyle ekranlara veda edecek.