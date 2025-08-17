Ben Leman dizisi izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Okuma provası gerçekleşen dizinin çekimleri yakında başlayacak. Semih Bağcı'nın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Yekta Torun üstleniyor. Ben Leman dizisinin nerede ve ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Ben Leman dizisi nerede ve ne zaman yayımlanacak?

BEN LEMAN DİZİSİNİN KONUSU NE?

Küçük bir kasabada geçen hikâye, yıllar sonra memleketine dönen öğretmen Leman’ın geçmişiyle yüzleşmesini konu alıyor. Leman, eski arkadaşları Şahika, Mine ve Suzi ile yeniden bir araya geldiğinde, bastırılmış sırlar ortaya çıkıyor; dostluklar ve aşklar sınanıyor. Yüzeyde huzurlu görünen kasaba atmosferinin altında, cesur hesaplaşmalar ve derin çatışmalar izleyiciyi içine çeken bir fırtınaya dönüşüyor.

BEN LEMAN DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Burçin Terzioğlu

Tayanç Ayaydın

Selin Şekerci

Duygu Sarışın

Gökçe Eyüboğlu

Tansel Öngel

Şebnem Sönmez

Hüseyin Soysalan

Neriman Uğur

Durukan Çelikkaya

Güneş Hayat

Erhan Alpay

Merve Ateş

Gökçe Güneş Doğrusöz

Ceren Ayruk

Kaan Akkaya

Deniz Gürkan

Duygu Üstünbaş

Sena Başdoğan

Tahir Yılmaz

BEN LEMAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ben Leman dizisi NOW ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Dizinin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

BEN LEMAN DİZİSİ NEREDE ÇEKİLECEK?

Ben Leman dizisinin çekimleri İzmir’in Urla, Sığacık ve Seferihisar ilçelerinde başlayacak.