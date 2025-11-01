Ben Leman dizisi yeni bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Ben Leman dizisinin yeni bölümünün ne zaman yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Ben Leman dizisinin son bölümünde ne oldu? Ben Leman dizisinin yeni bölümü ne zaman?

BEN LEMAN DİZİSİNİN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Şahika’yı Mine ve Güney’in ihanetiyle yüzleştirme planında olan Leman aslında daha büyük bir oyun kuruyordur. Ama Şahika’nın bir başka planı daha vardır ve Elif ve Ada da nasibini alacaktır. Leman’ın tek odağı tüm bu olanlardan çocukları korumak olacaktır ve ona yardım edecek kişi de Demir’dir.

Diğer yandan Leman ve Demir’in arasındaki yakınlık artarken, Karan’ın bu duruma karşı tepkileri de sertleşmeye başlar. Leman’la yüzleşmek ister ama işler planladığı gibi gitmeyince kendini bir çıkmazın içinde bulur. Sert başlayan çıkışı komik bir olaya sebep olur ve Meryem’le eğlenceli zamanlar geçirir. Sonunda da yardımına Ada ve Elif yetişir. Üç genci ise tatlı başka bir sürpriz bekliyordur. Leman’ın evinde bir barış yemeği.

Kendisine kurulan tuzağı öğrenen Maya, Can’ı kendi hayatıyla ilgili bazı gerçeklerle yüzleştirir. Can bir şeyi fark eder ve adını koyar. Maya’ya karşı hisleri oyun değil, gerçektir.

Şahika’nın acımasız intikamından nasibini alan Mine ve Suzi’nin hayatı darmaduman olurken, Leman’ın kimliğini ve Güzelkoy'a geliş amacını öğrenen sürpriz bir isim kasabadaki tüm dengeleri kökten değiştirecektir.

BEN LEMAN DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Ben Leman dizisinin yeni bölümü 1 Kasım Cumartesi akşamı NOW ekranlarında yayımlanacak.