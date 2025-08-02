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Benden Bu Kadar (As Good As It Gets) filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim?

Benden Bu Kadar (As Good As It Gets) filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim?

2.08.2025 00:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Benden Bu Kadar (As Good As It Gets) filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim?

Benden Bu Kadar filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Benden Bu Kadar filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Benden Bu Kadar filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Benden Bu Kadar filminin yönetmen koltuğunda James L. Brooks oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Andrus, James L. Brooks üstleniyor. Peki, Benden Bu Kadar filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim? 

BENDEN BU KADAR FİLMİNİN KONUSU NE?

Melvin Udall oldukça zor bir insandır. Obsesif kompulsif ve başarılı bir yazar olan Udall, sahip olduğu korkular sebebiyle sokak kapısını dört kez kapamakta, Yahudilerden ve siyahîlerden nefret etmekte ve tüm bu ayrımcı özelliklerini hiçbir şekilde gizlememektedir. Eşcinsel bir komşusu olan Simon’un da hayatını sürdürdüğü Greenwich Village’da yaşamaktadır. Bir gün Simon saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırılır. Ona yardım etmek zorunda kalacak olan Melvin’in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Jack Nicholson ve Helen Hunt’a oyunculuk Oscar’ları kazandıran As Good As It Gets’in yönetmen koltuğunda James L. Brooks oturuyor.

BENDEN BU KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jack Nicholson

Helen Hunt

Greg Kinnear

Cuba Gooding Jr.

Skeet Ulrich

Shirley Knight

Harold Ramis

Yeardley Smith

Kristi Zea 

Shane Black 

Randall Batinkoff

Jamie Kennedy  

Maya Rudolph 

Lawrence Kasdan 

Kathryn Morris 

Julie Benz 

Jimmy Workman 

Todd Solondz 

Tom McGowan 

Lisa Edelstein 

Peter Jacobson 

John F. O'Donohue 

Missi Pyle 

Jesse James 

Maurice LaMarche

BENDEN BU KADAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Benden Bu Kadar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.

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