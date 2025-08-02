Benden Bu Kadar (As Good As It Gets) filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim?

Benden Bu Kadar filminin yönetmen koltuğunda James L. Brooks oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Andrus, James L. Brooks üstleniyor. Peki, Benden Bu Kadar filminin konusu ne? Benden Bu Kadar filminin oyuncuları kim?
BENDEN BU KADAR FİLMİNİN KONUSU NE?
Melvin Udall oldukça zor bir insandır. Obsesif kompulsif ve başarılı bir yazar olan Udall, sahip olduğu korkular sebebiyle sokak kapısını dört kez kapamakta, Yahudilerden ve siyahîlerden nefret etmekte ve tüm bu ayrımcı özelliklerini hiçbir şekilde gizlememektedir. Eşcinsel bir komşusu olan Simon’un da hayatını sürdürdüğü Greenwich Village’da yaşamaktadır. Bir gün Simon saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırılır. Ona yardım etmek zorunda kalacak olan Melvin’in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Jack Nicholson ve Helen Hunt’a oyunculuk Oscar’ları kazandıran As Good As It Gets’in yönetmen koltuğunda James L. Brooks oturuyor.
BENDEN BU KADAR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jack Nicholson
Helen Hunt
Greg Kinnear
Cuba Gooding Jr.
Skeet Ulrich
Shirley Knight
Harold Ramis
Yeardley Smith
Kristi Zea
Shane Black
Randall Batinkoff
Jamie Kennedy
Maya Rudolph
Lawrence Kasdan
Kathryn Morris
Julie Benz
Jimmy Workman
Todd Solondz
Tom McGowan
Lisa Edelstein
Peter Jacobson
John F. O'Donohue
Missi Pyle
Jesse James
Maurice LaMarche
BENDEN BU KADAR FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Benden Bu Kadar filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.7 olarak belirlendi.