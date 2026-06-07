Mustafa Kotan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaristliğini Sema Ali Erol, Türküler Özgül ve Mahir Erol üstleniyor. Peki, Benim Adım Aylamaz dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Benim Adım Aylamaz dizisi ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...

BENİM ADIM AYLAMAZ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Nadir bulunan ismi nedeniyle sürekli karışıklıklar yaşayan ve her şeyin kusursuz, basit ve net olması gerektiğine inanan Aylamaz, çözümü adını Ece olarak değiştirmekte buluyor. Ancak geçmişinden ve köklerinden kaçmak sandığı kadar kolay olmayacaktır. Kendini ata toprağı Makedonya'ya uzanan bir yolculuğun içinde bulan genç kadın, rasyonel bir doktor olarak mantıkla açıklayamadığı olaylarla karşılaşırken hem ailesinin geçmişiyle hem de kendi benliğiyle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

BENİM ADIM AYLAMAZ DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Yağmur Tanrısevsin

Orkuncan İzan

Ceyda Ateş

Filiz Ahmet

Suzan Kardeş

BENİM ADIM AYLAMAZ DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Benim Adım Aylamaz dizisi, 5 Haziran'dan itibaren tabii'de izleyiciyle buluşacak.

BENİM ADIM AYLAMAZ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Benim Adım Aylamaz dizisinin çekimleri İstanbul ve Makedonya'da gerçekleştirildi.