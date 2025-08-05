Benim Kocam Yapmaz filminin yönetmen koltuğunda Bora Onur oturuyor. Peki, Benim Kocam Yapmaz filminin konusu ne? Benim Kocam Yapmaz filminin oyuncuları kim?

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN KONUSU NE?

Selvi ve Sami'nin örnek gösterilen bir evliliği vardır. Kocasına çok güvenen Selvi, onun sadakatinden asla şüphelenmez. Ancak bir kaza her şeyin değişmesine neden olur. Selvi, bir kaza sonucu hastaneye kaldırılan kocasının kaza sırasında yalnız olmadığını öğrenir. Birçok kötü tecrübe yaşayan ve bu yüzden de hiçbir erkeğe güvenemeyen Selvi'nin ailesi, gerçekleri ortaya çıkarmak ister. Bu yüzden Sami'nin peşine düşen Selvi'nin ailesi, kendilerini beklenmedik durumların içinde bulurlar.

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Merve Sevi

Şeyla Halis

Çağkan Çulha

Wilma Elles

Nurseli İdiz

Orçun Kaptan

BENİM KOCAM YAPMAZ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Benim Kocam Yapmaz filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.3 olarak belirlendi.