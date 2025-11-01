Bereketli Topraklar dizisi ilk bölümü ile ekranlardaki yerini almaya hazırlanıyor. Bereketli Topraklar dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Bereketli Topraklar dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Bereketli Topraklar dizisinin ilk bölümü ne zaman?

BEREKTLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN KONUSU NE?

Bölgenin iki köklü ailesi Bereketoğulları ve Karahanlılar bir zamanlar kanla çizilen sınırlarını korumak için suskunluğa gömülmüştür. Ancak bu sessizliğin bozulması an meselesidir. Bu düzene karşı dimdik duran Ömer Bereketoğlu, ailesinin mirasını ve toprağın onurunu korumak için mücadele eder.

Fakat Adana’ya yeni tayini çıkan idealist savcı Nevin’in gelişiyle birlikte tüm dengeler değişir. Bölgenin kendi yazılı olmayan kurallarından rahatsız olan Nevin, güçlü ailelerin kurduğu çarpık düzeni tehdit eder.

Karahanlı cephesinde ise yıllardır bastırılmış bir öfke yeniden uyanır. Zehra Karahanlı, ailesine yapılanların karşılığında suskunluğa gömülen babası Cemal’e öfke duymuş, Bereketoğlu ailesine bedelini ödeteceği günü beklemiştir. Salih Bereketoğlu'nun dönüşü ve Karahanlıların kızı Fatma’yla yakınlaşması, yıllar önce küllenmiş düşmanlığı yeniden alevlendirir.

BEREKTLİ TOPRAKLAR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bereketli Topraklar dizisinin çekimleri Adana'da gerçekleştirildi

BEREKTLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Engin Akyürek

Gülsim Ali

Bilal Yiğit Koçak

Sarp Akkaya

Belçim Bilgin

İlayda Akdoğan

Bahar Süer

Zehra Kelleci

Hakan Çelebi

Gözde Demirtaş

Ekrem Şen

Mert Özbek

BEREKTLİ TOPRAKLAR DİZİSİNİN İLK BÖLÜMÜ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Bereketli Topraklar dizisinin ilk bölümü 2 Kasım Pazar akşamı SHOW TV ekranlarında yayımlanacak.