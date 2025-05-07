Yayınlanma: 07.05.2025 - 09:38

Güncelleme: 07.05.2025 - 09:38

Beyaz Diş filmi bu akşam TV ekranında izleyici karşısına çıkıyor. 17 Ağustos 2018 yılında vizyona giren Beyaz Diş filminin yönetmen koltuğunda Alexandre Espigares oturuyor. Peki, Beyaz Diş filminin konusu ne? Beyaz Diş filminin oyuncuları kim?

BEYAZ DİŞ FİLMİ KONUSU

Jack London'ın tüm zamanların en iyilerinden olan ve şimdiye kadar 89 farklı dile çevrilmiş kitabı Beyaz Diş'ten uyarlanan bu animasyon film de, kitap gibi vahşi bir hayvanın gözünden hem doğal hayata hem de insanların acımasız dünyalarına eleştirel bir bakış atıyor.

Animasyon film, yarı köpek bir anne ile altına hücum yıllarında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan kurt bir babanın yavrusu olarak dünyaya gelen Beyaz Diş doğduğu günden beri diğerlerinden farklı olduğu için hep bu farklılıklarının gölgesinde kalmıştır. Beyaz Diş'in hem kendi cinsi ile hem de insanlıkla verdiği savaşı gözler önüne seren unutulmaz kitaptan uyarlanan animasyonun yönetmeni, 2014'de Mr.Humlot isimli filmi ile Kısa Animasyon Oscarı kazanan Alexandre Espigares. Filmin hikayesini kitaptan uyarlayan isimler ise; Dominique Monféry, Philippe Lioret ve Serge Frydman.

BEYAZ DİŞ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Ethan Hawke

Klaus Maria Brandauer

Seymour Cassel

James Remar

Susan Hogan