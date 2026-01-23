Cumhuriyet Gazetesi Logo
23.01.2026 19:38:00
Beyaz Gemi (The White Ship) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Beyaz Gemi filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Beyaz Gemi filminin konusu ne? Beyaz Gemi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Beyaz Gemi filminin yönetmen koltuğunda Bolotbek Shamshiyev oturuyor. Filmin senaristliğini Cengiz Aytmatov, Bolotbek Shamshiyev üstleniyor. Peki, Beyaz Gemi filminin konusu ne? Beyaz Gemi filminin oyuncuları kim? 

BEYAZ GEMİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Ünlü Kırgız yazar, Cengiz Aytmatov'un, aynı isimli kitabından uyarlanan bir film. 1976'da, 26. Berlin Uluslararası Film Festivalinde, Sovyet Rusya adına yarışmaya katıldı.

BEYAZ GEMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nurgazy Sydygaliyev

Sabira Kumushaliyeva

Orozbek Kutmanaliyev

Asankul Kuttubayev

Aiturgan Temirova

Nasira Mambetova

Chorobek Dumanayev

BEYAZ GEMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Beyaz Gemi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.

