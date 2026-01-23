Beyaz Gemi filminin yönetmen koltuğunda Bolotbek Shamshiyev oturuyor. Filmin senaristliğini Cengiz Aytmatov, Bolotbek Shamshiyev üstleniyor. Peki, Beyaz Gemi filminin konusu ne? Beyaz Gemi filminin oyuncuları kim?
BEYAZ GEMİ FİLMİNİN KONUSU NE?
Ünlü Kırgız yazar, Cengiz Aytmatov'un, aynı isimli kitabından uyarlanan bir film. 1976'da, 26. Berlin Uluslararası Film Festivalinde, Sovyet Rusya adına yarışmaya katıldı.
BEYAZ GEMİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Nurgazy Sydygaliyev
Sabira Kumushaliyeva
Orozbek Kutmanaliyev
Asankul Kuttubayev
Aiturgan Temirova
Nasira Mambetova
Chorobek Dumanayev
BEYAZ GEMİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Beyaz Gemi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.2 olarak belirlendi.