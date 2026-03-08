"Beyaz'la Joker" hayranları için 8 Mart Pazar sürpriz bir gelişme yaşandı; program yayın akışında yer almadı. Peki, Beyaz'la Joker yok mu? Beyaz'la Joker yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

BEYAZ'LA JOKER BU AKŞAM YAYINDA MI?

Kanal D'nin bugün yayın akışına göre, Beyaz'la Joker bu akşam ekranlarda olmayacak. Yerine saat 20:00'de Indiana Jones ve Kader Kadranı filmi Kanal D'de izleyicilerle buluşacak.

BEYAZ'LA JOKER HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?

Beyazıt Öztürk'ün yüksek enerjisi ve samimi sunumuyla ekranlara gelen yarışma programı, Pazar günleri izleyicisiyle buluşuyor.