Bilal Özkara kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilal Özkara neden öldü?
Almanya’da geçtiğimiz yılın aralık ayında çıkan yangında ağır yaralanan 22 yaşındaki futbolcu Bilal Özkara hayatını kaybetti. Bilal Özkara'dan gelen kötü haberden sonra hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Bilal Özkara kimdir, nereli, kaç yaşında? Bilal Özkara neden öldü?
Hayatını kaybeden Bilal Özkara, vatandaşlar tarafından merak edildi. Futbolcunun acı haberi sonrasında hayatı merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında "Bilal Özkara kimdir? Bilal Özkara neden öldü, kaç yaşındaydı?" gibi soruları sorguluyor. İşte Bilal Özkara hakkında merak edilenler...
BİLAL ÖZKARA KİMDİR?
Bilal Özkara, 16 Ocak 2000 tarihinde doğdu. Bilal Özkara, futbola Duisburg'un U17 takımında başladı.
Gösterdiği performans sonrası Duisburg U19 takımına yükselen Bilal Özkara, bonservis bedeli ödenmeden SV Schermbeck takımına transfer olmuştu.
BİLAL ÖZKARA NEDEN ÖLDÜ?
Bilal Özkara, Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya eyaleti Essen Borbeck’te 17 Aralık 2022’de çıkan yangında ağır yaralandı.
İki katlı binada çıkan yangına uykuda yakalanan Özkara’yı itfaiye ekipleri binanın çatı katından girerek dumanlar içerisinde ağır yaralı olarak asansörlü merdiven ile evden çıkarılmış ve ağır yanıkları olan genç futbolcu hastaneye kaldırıldı.
Tüm müdahaleleri yapılan Bilal Özkara kurtarılamadı ve hayata gözlerini yumdu.
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