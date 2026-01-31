Bilinmeyen Kod filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Michael Haneke üstleniyor. Peki, Bilinmeyen Kod filminin konusu ne? Bilinmeyen Kod filminin oyuncuları kim?

BİLİNMEYEN KOD FİLMİNİN KONUSU NE?

Bir an bir yerde bir şey olur ve birbirlerinden tamamen bağımsız insanlar kesişirler. Dilenci bir kadın elini uzatır ve o sırada oradan geçen bir genç, onun avucuna bir kağıt parçası bırakır. Bunu gören bir başkası araya girer ve kesişim başlar. Genç bir oyuncu olan Anne, şansını sinemada denemek istemektedir. Sevgilisi George, bir savaş fotoğrafçısıdır ve mesleği gereği sürekli Fransa’nın dışındadır. George’nin erkek kardeşi Jean, babasından sonra ömrünü çiflikte geçirmeyi planlamayan bir tiptir. Amadou, sağır ve dilsiz çocuklara eğitim veren bir enstitüde müzik öğretmenliği yapmaktadır. Babası Afrika kökenli bir taksi şöförüdür. Maria, Romanya’dan gelmiş dilenerek kazandığı parayı ailesine yollamaktadır. Bir gün yakalanır ve sınırdışı edilir fakat sonra yine Fransa’ya doğru bir başka yolculuğa çıkar. Kesişim aslında her yerdedir.

BİLİNMEYEN KOD FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Juliette Binoche

Thierry Neuvic

Bruno Todeschini

Luminita Gheorghiu

Alexandre Hamidi

Josef Bierbichler

Maïmouna Hélène Diarra

Paulus Manker

BİLİNMEYEN KOD FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Bilinmeyen Kod filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.