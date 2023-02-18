Zor Oyun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Oyun filminin IMDb puanı kaç?

Zor Oyun filmi tv ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Zor Oyun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Oyun filminin IMDb puanı kaç?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 14:23
Zor Oyun filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Zor Oyun filminin IMDb puanı kaç?
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Zor Oyun filmi 2021 yılında vizyona girdi. Zor Oyun filminin yönetmen koltuğunda  James Cullen Bressack otururken senaryosu ise Ross Peacock tarafından kaleme alındı.

ZOR OYUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

David (Bruce Willis), Amerika'daki en tehlikeli uyuşturucu çetelerinden birini çökertmek için çalışan bir polistir. David'in heyecanlı ortağı Cal, operasyonda uyuşturucu baskınına erken kalkışır ve David çete tarafından rehin alınır. Cal, pes etmeden çete üyelerini büyük bir çiftliğe giden toprak bir yolda kovalar. Çiftlikte, ailesini kaybeden ve inzivaya çekilen Irak savaşı gazisi Eric (Chad Michael Murray) yaşamaktadır. Eric, kovalamaca sonunda kendini bir anda çatışmanın ortasında bulur. Çete, bilgi almak için David’e işkence ederken, uyuşturucu Lordu da çiftliği topyekün bir savaş bölgesine dönüştürür. David, Cal ve Eric bir araya gelerek acımasız uyuşturucu çetesini yok etmek ve hayatta kalmak için savaşacaklardır.

ZOR OYUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Chad Michael Murray 

Bruce Willis 

Swen Temmel

Michael Sirow 

Kate Katzman 

Zack Ward 

Donna D'Errico

Canyon Prince 

Sarah Roemer 

Sean Kanan 

ZOR OYUN FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zor Oyun filminin IMDb puanı 3,0 olarak kaşrımıza çıkıyor.  Bruce Willis  bu filmdeki performansı ile Altın Ahududu Ödülleri'ne aday gösterildi.


Zor Oyun Bruce Willis Film

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