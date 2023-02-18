Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Herkül Yeniden Doğuyor filminin IMDb puanı kaç?

Başrollerinde John Hennigan, Christian Oliver, Marcus Shirock'un olduğu "Herkül Yeniden Doğuyor" filmi TV'de izleyici ile buluşuyor. Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 13:12
Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Herkül Yeniden Doğuyor filminin IMDb puanı kaç?
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2014 yilinda vizyona giren Herkül Yeniden Doğuyor(Hercules Reborn)  1 saat 35 dakika sürüyor. Filmin yönetmen koltuğunda Nick Lyon otururken  senaryosu ise Jim Hemphill ve Jose Montesinos tarafından kaleme alındı.

HERKÜL YENİDEN DOĞUYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Genç bir adamın eşi kötü kral tarafından kaçırıldığında, yardım için Herkül'e gider. Gözden düşen kahraman, ailesini öldürdüğü için sürgünde yaşamaktadır. Ancak genç adamın cesareti Herkül'e ilham verir. Genç kızı kurtarmak ve Herkül'ün onurunu geri almak için birlikte savaşırlar.

HERKÜL YENİDEN DOĞUYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

John Hennigan

Christian Oliver

Marcus Shirock

James Duval

Dylan Vox

Christina Wolfe

Alistair A. Duff

Foued Mansour

Jeremy M. Inman

HERKÜL YENIDEN DOĞUYOR FILMININ IMDB PUANI KAÇ?

Herkül Yeniden Doğuyor(Hercules Reborn) filmini IMDb puanı 3,2 olarak karşımıza çıkıyor.


Herkül Yeniden Doğuyor Hercules Reborn Film

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