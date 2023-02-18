Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim? Herkül Yeniden Doğuyor filminin IMDb puanı kaç?
Başrollerinde John Hennigan, Christian Oliver, Marcus Shirock'un olduğu "Herkül Yeniden Doğuyor" filmi TV'de izleyici ile buluşuyor. Herkül Yeniden Doğuyor filminin konusu nedir, oyuncuları kim?
2014 yilinda vizyona giren Herkül Yeniden Doğuyor(Hercules Reborn) 1 saat 35 dakika sürüyor. Filmin yönetmen koltuğunda Nick Lyon otururken senaryosu ise Jim Hemphill ve Jose Montesinos tarafından kaleme alındı.
HERKÜL YENİDEN DOĞUYOR FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Genç bir adamın eşi kötü kral tarafından kaçırıldığında, yardım için Herkül'e gider. Gözden düşen kahraman, ailesini öldürdüğü için sürgünde yaşamaktadır. Ancak genç adamın cesareti Herkül'e ilham verir. Genç kızı kurtarmak ve Herkül'ün onurunu geri almak için birlikte savaşırlar.
HERKÜL YENİDEN DOĞUYOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
John Hennigan
Christian Oliver
Marcus Shirock
James Duval
Dylan Vox
Christina Wolfe
Alistair A. Duff
Foued Mansour
Jeremy M. Inman
HERKÜL YENIDEN DOĞUYOR FILMININ IMDB PUANI KAÇ?
Herkül Yeniden Doğuyor(Hercules Reborn) filmini IMDb puanı 3,2 olarak karşımıza çıkıyor.
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